Die Ausgangslage aus technischer Sicht für erneut steigende Notierungen bei Hensoldt könnte kaum besser sein, ausgehend von dem Doppelboden um 27,12 Euro und dem EMA 200 könnte oberhalb des Horizontalwiderstandes von 30,42 Euro eine weitere Kaufwelle zünden und Gewinne an 31,70 und darüber an 32,86 Euro sichern. Eine überschießende Kaufwelle könnte bei Hensoldt sogar an 33,78 Euro heranreichen, ehe wieder Gewinnmitnahmen einsetzen. Dieses Szenario würde sich entsprechend gut für den Aufbau von kurzzeitigen Lang-Positionen anbieten, wie dies durch ein Faktor Zertifikat geschehen kann. Auf der Unterseite würde allerdings ein Kursrutsch unter 26,90 Euro empfindliche Verluste auf 26,28 und womöglich noch 24,50 Euro nach sich ziehen. Anhaltspunkte für ein solches Szenario sind aus technischer Sicht derzeit allerdings nicht zu erkennen.

Noch im Februar 2022 notierte Hensoldt im Bereich von 12,25 Euro herum, nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine schoss das Papier in einem ersten Schritt auf 30,25 Euro hoch, in diesem Jahr ging es sogar bis Mitte April auf 37,54 Euro weiter rauf. Dadurch wurde eine nicht unerhebliche dreiwellige Aufwärtsbewegung geschaffen, die letzten Wochen seit April waren allerdings wieder von einer Konsolidierung zurück in den Bereich des 200-Tage-Durchschnitts sowie den Verlaufshochs aus dem Frühjahr 2022 geprägt. Genau dort etablierten Investoren zuletzt einen hoffnungsvollen Doppelboden, der nun als Sprungbrett für neuerliche Kursgewinne dienen könnte.

