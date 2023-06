Merz wirft Ampel-Regierung Nachgiebigkeit gegenüber Peking vor

BERLIN (dpa-AFX) - Unionsfraktionschef Friedrich Merz hat der Ampel-Regierung Nachgiebigkeit gegenüber Peking vorgehalten. Nachdem bei der Pressekonferenz zu den deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen in Berlin keine Journalistenfragen zugelassen waren, kritisierte Merz am Dienstag: "Hier gibt die Bundesregierung offensichtlich dem Druck der chinesischen Staatsführung nach."

Die Bundesregierung habe "dafür gesorgt, dass eine Pressekonferenz in Deutschland so stattfindet, wie die chinesische Staatsführung sich das in China vorstellt, nämlich dass man Statements gibt, ohne dass die Journalisten die Möglichkeiten haben, Nachfragen zu stellen", sagte Merz. Das sei ein Zeichen dafür, dass die Mitglieder der Ampel-Regierung nicht deutlich genug seien "in der Art und Weise, wie sie die Interessen unseres Landes auch gegenüber einem solchen Land vertreten".

Es sei unter den Regierungen des früheren SPD-Kanzlers Gerhard Schröder genauso wie der CDU-Kanzlerin Angela Merkel üblich gewesen, dass es eine Fragemöglichkeit nach den Statements gab, sagte Merz. "Die deutsche Bundesregierung hat immer darauf bestanden, dass die Pressekonferenzen, die die Regierungen dann gemeinsam gegeben haben, auch anschließend mit Fragen abgeschlossen werden können."

Merz und auch CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt kritisierten erneut, dass die Bundesregierung noch keine China-Strategie zum künftigen Umgang mit Peking vorgelegt habe./bk/DP/zb