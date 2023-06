BERLIN (dpa-AFX) - Der neue chinesische Regierungschef Li Qiang hat vor Diskriminierung unter dem Deckmantel von Risikoverringerung in den Wirtschaftsbeziehungen gewarnt. Auf einem Wirtschaftsforum aus Anlass der deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen in Berlin sagte Li Qiang am Dienstag in einer Rede, "De-risking" (für Risikominimierung) ersetze heute das Wort "De-coupling" (für Abkopplung).

Es sei für Unternehmer selbstverständlich, bei Investitionen und Geschäften "Risiken zu reduzieren und vorzubeugen". "Aber wenn man im Namen von De-risking diskriminierende Maßnahmen durchsetzt, um andere Länder einzuschränken oder auszuschließen, dann widerspricht das den Marktprinzipien sowie den Regeln eines fairen Wettbewerbs sowie den Regeln der Welthandelsorganisation WTO."

Kanzler Olaf Scholz (SPD) hatte zuvor auf dem Forum gesagt, die Pandemie und geopolitische Entwicklungen hätten Sorgen vor unterbrochenen Lieferketten und riskanten Abhängigkeiten verstärkt, worauf viele Unternehmen zu Recht reagierten. Risiken zu mindern, bedeute aber keine Abkehr von der Globalisierung.

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und die Abhängigkeit von Energielieferungen aus Russland hatten in Deutschland eine Debatte über die noch weiter verzweigten Abhängigkeiten von China ausgelöst. Auch die Probleme mit den Lieferketten durch die bis Dezember verfolgten Null-Covid-Beschränkungen in China hatten zu Störungen geführt, so dass sich Unternehmen unabhängiger machen wollen./lw/DP/zb