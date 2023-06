MOSKAU/KIEW (dpa-AFX) - Russland setzt in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine nun auch offiziell vermehrt auf Straftäter und lockt sie mit der Aussicht auf Amnestien an die Front. Das Parlament in Moskau legalisierte am Dienstag die Anwerbung von Kriminellen. Jewgeni Prigoschin hatte schon früher Verbrecher für seine Söldnertruppe Wagner rekrutiert und am Wochenende gesagt, dass 32 000 der aus Gefängnissen angeworbenen Straftätern nach ihrem Einsatz in der Ukrainer wieder nach Hause zurückgekehrt waren.

Just zwischen Prigoschin und dem Verteidigungsministerium in Russland soll laut britischen Geheimdiensten aber ein Streit eskalieren. Dabei gehe es um die Eingliederung von Wagner in die russische Armee.