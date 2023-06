Übernahmegerücht treibt Covestro nach Talfahrt auf 14-Monatshoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien des Kunststoffherstellers Covestro sind am Dienstag nach einem Bloomberg-Bericht über ein Übernahmeinteresse durch den Ölkonzern Abu Dhabi National Oil (Adnoc) kräftig gestiegen. Nachdem der Kurs am Vormittag infolge einer Gewinnwarnung des Konkurrenten Lanxess noch um bis zu acht Prozent gefallen war, zog er am Nachmittag zeitweise mehr als 17 Prozent an. Zuletzt stand ein Plus von 15 Prozent auf 46,32 Euro auf dem Kurszettel. Damit ist die Aktie so teuer wie seit dem Frühjahr 2022 nicht mehr.

Seit dem Tagestief im Vormittagshandel zog der Börsenwert des Unternehmens um rund ein Viertel oder knapp 1,8 Milliarden Euro auf fast 9 Milliarden Euro an. Mit dem Anstieg am Nachmittag katapultierte sich die Aktie auch unter die zehn besten Dax-Werte in diesem Jahr, nachdem sich das Papier am Vormittag noch auf dem Niveau von Ende 2022 befunden hatte. Auslöser des Kurssprungs war, dass die Nachrichtenagentur unter Berufung auf informierte Personen berichtet hatte, dass der staatseigene Ölkonzern Adnoc aus den Vereinigten Arabischen Emiraten ein Auge auf den Dax-Konzern geworfen hat.