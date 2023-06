DZ Bank senkt Lanxess auf 'Halten' - Fairer Wert 28 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat Lanxess nach einer Gewinnwarnung des Chemiekonzerns von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 43 auf 28 Euro gesenkt. Analyst Peter Spengler zeigte sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie überrascht vom Ausmaß der Senkung des operativen Gewinnziels (Ebitda) für dieses Jahr. Ein Aufschwung sei nicht in Sicht, im europäischen Chemiesektor dürfte es zu weiteren Gewinnrevisionen kommen./bek/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.06.2023 / 15:39 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.06.2023 / 16:07 / MESZ

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Die Lanxess Aktie wird aktuell mit einem Minus von -10,90 % und einem Kurs von 26,73EUR gehandelt.



Rating: Halten

Analyst: DZ Bank