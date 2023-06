Noch immer tut es sich Salesforce in einer seit Mitte Dezember letzten Jahres bestehenden Aufwärtsbewegung ausgehend von der Horizontalunterstützung von rund 120,00 US-Dollar mit einem Folgeanstieg über die Hürde von 215,00 US-Dollar schwer und sucht tendenziell nach einer Richtung. Auf Wochenbasis stützt zwar der EMA 50 die Notierungen, auf der Oberseite fehlt es allerdings an Anschlusskäufen und somit einer soliden Basis für weiter steigende Notierungen. Noch halten Bullen die etwas besseren Karten auf der Hand, das Kursgeplänkel könnte aber auch in einem Topping-Muster enden.

Weitere Käufer müssen mobilisiert werden