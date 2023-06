Neue Recycling-Tochter von Heraeus sieht gute Wachstumschancen

HANAU/KLEINOSTHEIM (dpa-AFX) - Angesichts weltweit riesiger Berge von nicht wiederverwertetem Plastikmüll rechnet die Heraeus-Tochter Revalyu rund ein Jahr nach ihrer Gründung mit guten Wachstumschancen. Das Unternehmen mit Sitz im unterfränkischen Kleinostheim setzt dabei auf chemisches Recycling von PET-Flaschen, aus denen dann neue Flaschen oder Textilfasern hergestellt werden können. "Im indischen Nashik verarbeitet derzeit unsere Fabrik mit 340 Mitarbeitenden 40 Tonnen Müll pro Tag", sagte Geschäftsführer Jan van Kisfeld der Deutschen Presse-Agentur. "Zwei weitere Fabriken sollen dort hinzukommen - mit weitaus größerer Kapazität."

Die Werke - ebenfalls in Nashik - sollen nach Abschluss der Bauarbeiten jeweils eine Kapazität von 100 Tonnen pro Tag haben. Das entspricht etwa zehn Millionen leere Flaschen. Während Indien beim Plastik-Recycling nach van Kisfelds Einschätzung relativ weit ist, gibt es in den USA, wo Revalyu ebenfalls ein Werk plant, noch großen Nachholbedarf. Nicht selten werde vorsortierter Abfall auf Müllkippen wieder miteinander vermischt. Die Herausforderung für Revalyu bestehe darin, dort an ausreichende Mengen von weggeworfenem Polyethylenterephthalat (PET) zu gelangen. Örtliche Zwischenhändler sollen dabei helfen.