Erster Bevölkerungsschutz-Tag will Krisen-Bewältigung stärken

Zum ersten Bevölkerungsschutz-Tag des Bundes in Zusammenarbeit mit dem Land Brandenburg wird auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) erwartet. Sie will ebenso wie der brandenburgische Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD), Innenminister Michael Stübgen (CDU) und der Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), Ralph Tiesler, einen Rundgang machen.

BERLIN/POTSDAM (dpa-AFX) - Was ist bei einem längeren Stromausfall zu tun? Welche Hilfsorganisationen arbeiten im Katastrophenfall zusammen? Beim bundesweit ersten Tag des Bevölkerungsschutzes an diesem Samstag (24. Juni) in Potsdam soll unter anderem gezeigt werden, wie sich Notfälle bewältigen lassen und sich die Bürger auch selber helfen können. Am Nachmittag sollen stadtweit für eine Probewarnung die Sirenen ertönen.

