BERLIN (dpa-AFX) - Ist das das Ende aller Warnstreik-Sorgen im Schienenverkehr für die nächsten Monate? Die Deutsche Bahn und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG setzen am Mittwoch ihre Tarifverhandlungen in Berlin fort - und nach dem Verhandlungsmarathon in der Vorwoche scheint ein Abschluss näher denn je. Am Dienstag verkündete die Gewerkschaft bereits eine Einigung mit der Transdev-Gruppe, dem wohl wichtigsten Bahnunternehmen in Deutschland nach der bundeseigenen DB. 3500 Beschäftigte bekommen dort künftig in zwei Schritten insgesamt 420 Euro mehr pro Monat, der Tarifvertrag hat eine Laufzeit von 21 Monaten. Der Deal könnte nun zur Blaupause für die Gespräche mit der DB werden.

In der vergangenen Woche hatten die Vertreter der DB und der EVG fünf Tage in Folge in Berlin verhandelt. Am späten Freitagabend wurden die Gespräche dann vertagt. Die Gewerkschaft wollte zunächst ihre Entscheidungsgremien, sprich die Tarifkommission und den Bundesvorstand, über den genauen Verhandlungsstand informieren, bevor die nächste, womöglich abschließende Phase eingeleitet wird.