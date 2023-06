DAX – Rücksetzer ist folgerichtig

Es kam wieder einmal, wie es kommen musste. Der DAX hat das neue Rekordhoch nicht halten können und ist an die Ausbruchszone zurückgefallen. Zuvor hatte sich ein Shooting-Star gebildet, der die Umkehr eingeleitet hat. Divergenzen und Verkaufssignale bei den Indikatoren haben ihr Übriges getan. Der große Options- und Futuresverfallstag hat damit wieder einmal bewiesen, dass er für eine Trendwende, wenn auch nur kurzfristig, zu beachten ist. Ein weiterer Rückgang in die alte Widerstandszone sollte kurzfristig erwartet werden. Ob diese dann als Unterstützung ausreicht, kann derzeit noch nicht gesagt werden.

S&P500 – Indikatoren stehen vor Verkaufssignalen

Der Anstieg des S&P500 über das Top vom August letzten Jahres war zwar ein Stärkebeweis, konnte aber bislang noch nicht veredelt werden. Am Handelstag nach dem Feiertag rutschte der Index wieder ab, konnte sich zum Handelsschluss aber wieder von den Tagestiefstwerten erholen. Eine Hammerformation darf diese Intraday-Stimmungswende nicht genannt werden, da kein vorgelagerter Abwärtstrend vorhanden ist. Trotzdem gibt es eine gewisse Hoffnung, dass diese Stimmungswende innerhalb eines Handelstages dafür sorgen könnte, den Aufwärtstrend fortzusetzen.

Gold – Noch hält die Unterstützung

Gold kommt nicht mehr so richtig in Fahrt. Die Unterstützungszone im Bereich von 1.950 USD hat zuletzt gerade noch gehalten. Die kommenden Tage werden entscheidend sein, ob das Edelmetall wieder nach oben dreht, ober ob ein Einbruch erfolgt. Die Indikatoren bewegen sich im neutralen Bereich und geben damit keinen Hinweis darauf, in welche Richtung sich Gold bewegen wird.

