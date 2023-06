Die Deutsche Lufthansa Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,98 % und einem Kurs von 9,35EUR gehandelt.

Die Transaktion umfasst den Angaben zufolge neben der Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH in Neu-Isenburg sämtliche internationale Tochtergesellschaften und Niederlassungen von AirPlus. AirPlus soll auch nach dem Verkauf Mitglied des globalen Zahlungsnetzwerks UATP bleiben./mne/stk

FRANKFURT (dpa-AFX) - Lufthansa hat für ihren Geschäftsreisedienstleister Airplus einen Käufer gefunden. Die Stockholmer SEB Kort Bank werde die Lufthansa-Tochter für 450 Millionen Euro übernehmen, teilte die Fluggesellschaft am Mittwoch in Frankfurt mit. Die Transaktion soll im ersten Halbjahr 2024 abgeschlossen werden. Bedingung hierfür seien entsprechende externe Genehmigungen, vor allem von verschiedenen Finanzaufsichtsbehörden. Lufthansa hatte den Verkauf ihres Geschäftsreisedienstleisters schon länger geplant, aber zwischendurch auf Eis gelegt.

Lufthansa verkauft Airplus für 450 Millionen Euro an SEB Kort Bank

