UBS stuft Covestro auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Covestro auf "Neutral" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Dieser "Übernahmeversuch Runde 2" von Adnoc komme auf ähnlichem Kursniveau wie der von Apollo Capital vor zwei Jahren, schrieb Analyst Geoff Haire am Dienstagmittag in einer ersten Reaktion. Damals sei daraus kein konkretes Angebot entstanden. Industrielle Synergien seien mit Adnoc schwer zu finden. Zudem gebe es für einen Käufer einige Risiken, wie beispielsweise das Überangebot auf dem MDI- und TDI-Markt sowie die große Belegschaft in Deutschland./ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 20.06.2023 / 14:01 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.06.2023 / 14:01 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Covestro Aktie wird aktuell mit einem Plus von +14,16 % und einem Kurs von 45,22EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Geoff Haire

Analysiertes Unternehmen: Covestro

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 41

Kursziel alt: 41

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m