JEFFERIES stuft Covestro auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Covestro auf "Buy" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Mit Blick auf einen Bericht, wonach der staatliche Ölkonzern Abu Dhabi National Oil (Adnoc) ein Auge auf den Kunststoffkonzern geworfen hat, stellte Analyst Chris Counihan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie einige Überlegungen hinsichtlich eines möglichen Interesses an. Er verwies darauf, dass Adnoc weltweit 150 Milliarden US-Dollar in Erdgas, Chemie und Erneuerbare Energien investieren wolle und sich unter anderem schon am österreichischen Öl- und Gaskonzern OMV beteiligt habe. Covestro nehme bei den Vorprodukten MDI und TDI sowie bei Polykarbonaten Führungspositionen ein. Dazu gebe es aus wettbewerbsrechtlicher Sicht mit Blick auf die wichtigsten Produkte von Covestro keine Überschneidungen mit Adnoc./gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 20.06.2023 / 12:33 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.06.2023 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

