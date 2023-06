Aktien Investieren 2023: Steigt die Börse ab jetzt?

Werden die Kurse an der Börse jetzt steigen? Jochen Stanzl von CMC Markets analysiert die US-Börse und wirft einen Blick auf die aktuelle Marktbreite - also die Menge an Aktien, die tatsächlich in der Lage sind, sich der Aufwärtsbewegung an der New Yorker Aktienbörse anzuschließen. Es gibt erstaunliche Erkenntnisse! Lernen Sie die Basics und Grundlagen für Anfänger über die Marktbreite und wie Sie sie 2023 einsetzen können!