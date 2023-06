Gold fällt

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Erzeugerpreise erhöhen sich im Mai um 1,0 % (Vorjahresvergleich). Im April lag der Anstieg noch bei 4,1 % und im September 2022, dem mutmaßlichen* Höhepunkt der Gaskäufe des Klimaministers Robert Habeck bei 45,8 %.* Die Partner, Preise und Zeitpunkte der Gaskäufe unterliegen strengster Geheimhaltung.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis der Goldpreis bei einem stabilen Dollar nach (aktueller Preis 56.927 Euro/kg, Vortag 57.406 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber fällt (aktueller Preis 23,02 $/oz, Vortag 23,93 $/oz). Platin verliert (aktueller Preis 956 $/oz, Vortag 968 $/oz). Palladium gibt nach (aktueller Preis 1.343 $/oz, Vortag 1.374 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 76,04 $/barrel, Vortag 75,89 $/barrel).Der MSCI-Goldminenindex verliert 3,7 % auf 418,24 $. Der MSCI-Silberminenindex verliert 3,8 % auf 372,86 $. Bei den Standardwerten fallen Franco-Nevada 4,4 % und Alamos 4,1 %. Bei den kleineren Werten geben Intern. Tower Hill 11,1 %, Gold Resource 8,8 % und Iamgold 6,1 % nach. Bei den Silberwerten fallen Santacruz 11,7 %, Mandalay (9,2 %) sowie Impact und Metallic jeweils 7,7 %. Americas Silver verbessern sich 7,4 % und Silver Bull 5,9 %.