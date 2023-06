APA ots news: Kreislaufwirtschaft: Volksbank und respACT luden zum Cross-Industry-Dialogue in Wien - BILD

Die VOLKSBANK WIEN AG lud gemeinsam mit respACT und in Kooperation mit dem Circular Economy Forum Austria zum ersten Cross-Industry-Dialogue in ihre Wiener Unternehmenszentrale.

Wien (APA-ots) - Die Volksbank unterstützt Österreichs Unternehmen bei der nachhaltigen Transformation. Einen Hebel für eine nachhaltige Zukunft sieht die österreichische Bank in der Kreislaufwirtschaft. Um Bewusstsein für die Bedeutung und die Vorteile regionaler Wirtschaftskreisläufe zu schaffen, rief die Volksbank gemeinsam mit respACT ein neues partizipatives Veranstaltungsformat ins Leben: den Cross-Industry-Dialogue. In Kooperation mit dem Circular Economy Forum Austria fand am 20. Juni der erste Event unter dem Titel "Stadt.Land.Region - Allianzen für resiliente Lebens- und Ernährungsgemeinschaften" statt.