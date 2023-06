Education Cannot Wait kündigt erweiterte mehrjährige Bildungshilfe in Höhe von 40 Millionen US-Dollar im Südsudan an ECW-Finanzierung im Südsudan übersteigt 72 Millionen US-Dollar

Juba, Südsudan und Yirol, Südsudan (ots/PRNewswire) - Der Präsident des Südsudan

und die Exekutivdirektorin von ECW fordern die Spender auf, ihre Finanzierung zu

erhöhen



Die Kinder im Südsudan sind aufgrund von Konflikten, Zwangsumsiedlungen, Armut

und Klimawandel großen Gefahren ausgesetzt. Um diese miteinander verbundenen

Krisen durch die transformative Kraft der Bildung anzugehen, kündigten der

Präsident von Südsudan, Salva Kiir Mayardit, und die Exekutivdirektorin von

Education Cannot Wait (

54&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3895944-1%26h%3

D2867092956%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.educationcannotwait.org%252Four-invest

) , Yasmine Sherif, heute

eine katalytische Finanzierung in Höhe von 40 Millionen US-Dollar an, um das

mehrjährige Resilienzprogramm von ECW im Südsudan um weitere drei Jahre zu

verlängern. Die Gesamtfinanzierung von ECW im Südsudan beläuft sich nun auf 72

Millionen US-Dollar.