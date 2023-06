Capital Group feiert 50 Jahre festverzinsliche Wertpapiere

Los Angeles (ots/PRNewswire) - Das verwaltete festverzinsliche Vermögen hat sich

in den letzten 10 Jahren verdoppelt und macht Capital Group zu einem der größten

aktiven Anleiheverwalter weltweit



Capital Group, einer der weltweit größten und erfahrensten aktiven

Investmentverwalter mit einem verwalteten Vermögen von rund 2,3 Billionen

US-Dollar, feiert 50 Jahre festverzinsliche Wertpapiere. Die Capital Group hat

in den letzten 10 Jahren den Umfang der verwalteten festverzinslichen

Vermögenswerte auf ca. 470 Mrd. US-Dollar1 weltweit mehr als verdoppelt und

verfügt über ein breites Spektrum an globalen festverzinslichen Strategien und

Portfoliolösungen, die auf konsistente, langfristig überlegene Ergebnisse

abzielen, um die Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Die Capital Group investierte erstmals 1973 in festverzinsliche Wertpapiere inden USA und beschäftigt heute allein in diesem Geschäftsbereich über 230Mitarbeiter in Los Angeles, New York, London und Singapur. In den letzten fünfJahren hat das Unternehmen 33 Prozent aller aktiven U.S.-Fonds fürfestverzinsliche Wertpapiere verwaltet."Seit 1973 und insbesondere in den letzten 10 Jahren haben wir stark in unsereTalente, unsere Anlageprozesse, unsere Technologie, unsereRisikomanagementsysteme und unser Anleiheangebot investiert, um unsere globalePräsenz auszubauen und unsere Anlageergebnisse neuen Anlegern auf der ganzenWelt zugänglich zu machen", sagte Mike Gitlin, Global Head of Fixed Income beiCapital Group. "Neben unserem etablierten Aktiengeschäft können wir auf einelange Erfolgsgeschichte zurückblicken, in der wir langfristige Ergebnisse beifestverzinslichen Wertpapieren erzielt haben, die ihre Benchmarks übertreffen,und wir konzentrieren uns bei allem, was wir tun, darauf, die Interessen unsererKunden in den Vordergrund zu stellen."Guy Henriques, Präsident der Europe and Asia Client Group, kommentierte: "Wirsind bestrebt, unseren unverwechselbaren, aktiven und forschungsbasierten Ansatzeiner breiteren Gruppe von Anlegern auf der ganzen Welt zugänglich zu machen.Auch wenn die Unsicherheit auf absehbare Zeit bestehen bleiben dürfte und diesesUmfeld für Anleger weltweit eine Herausforderung darstellen wird, spielenfestverzinsliche Wertpapiere eine wichtige Rolle bei der Erreichung derlangfristigen finanziellen Ziele der Anleger. Mit unserer überzeugendenKompetenz im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere sind wir gut aufgestellt,um unseren Kunden in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum zu helfen, indemwir ihnen die besten Anlagemöglichkeiten bieten, die wir identifizieren können."