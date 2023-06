Seite 2 ► Seite 1 von 3

Hamburg (ots) - Eine Unternehmung ohne Einkommens- oder Kapitalertragssteuer -was für deutsche Ohren unglaublich klingt, ist für Christopher Elliott Alltag.Er ist der Gründer und Geschäftsführer von Emirates Business Setup (EBS), einerUnternehmensberatung direkt in Dubai. Gemeinsam mit seinem Team unterstützt erUnternehmer und Firmengründer dabei, ein erfolgreiches Unternehmen in denVereinigten Arabischen Emiraten (VAE) aufzubauen oder ihren Betrieb dorthin zuverlegen. Wer in dem Steuerparadies am Persischen Golf ansässig werden und alledabei notwendigen Verwaltungsschritte und geschäftlichen Dienstleistungen auseiner Hand begleiten lassen möchte, sollte auf die fachliche und örtlicheExpertise von Christopher Elliott nicht verzichten.Die anhaltende Rezession und Inflation samt hoher Energiepreise lasten schwerauf den deutschen Unternehmen. Doch der Staat nimmt darauf wenig Rücksicht:Selten zuvor waren die Abgaben und Steuern so hoch wie heute, sogar eineVermögensabgabe wird wieder diskutiert. Gleichzeitig haben die Bürgerhierzulande auch unter einer überbordenden Bürokratie und steigendenKriminalitätsraten zu leiden. Viele Unternehmer und Firmengründer fragen sichdaher, ob Europa für sie noch ein zukunftsfähiger Platz zum Leben und Arbeitenist. Immer mehr von ihnen richten ihren Blick dabei auf Dubai direkt an derKüste des Persischen Golfs. Das hochmoderne Steuerparadies ist schon länger dasZiel vieler internationaler Unternehmen und begeistert auch immer mehr deutscheUnternehmer und Firmengründer. Christopher Elliott von Emirates Business Setupkennt die Gründe dafür genau: "Dubai ist eine weltoffene Stadt in einemausgesprochen unternehmerfreundlichen Land. Die Emiratis sind froh über jedenihrer Expats und unterstützen sie dabei, wo sie können - so gibt es hierkeinerlei Einkommenssteuer, auch Kapitalerträge und Gewinne unter 100.000 Eurobleiben komplett steuerfrei."Christopher Elliott weiß das aus eigener Erfahrung: Mit Emirates Business Setup(EBS) hat er 2022 selbst ein erfolgreiches Unternehmen in Dubai gegründet. SeineUnternehmensberatung unterstützt ihre Kunden seither auf ihrem Weg, zu einemerfolgreichen Unternehmen in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu werden.Dabei haben er und sein Experten-Team es sich zur Aufgabe gemacht, alleBusiness-Lösungen für eine Ansiedlung in Dubai aus einer Hand anzubieten, indemsie alle geschäftsbezogenen Dienstleistungen unter ihrem Dach vereinen. UmUnternehmern aus Deutschland den Schritt nach Dubai so einfach wie möglich zumachen, übernehmen Christopher Elliott und sein Team aus Steuer-Experten,Sachverständigen und Business Managern dabei alle Schritte von der