München (ots) - Coaches und Berater sind in ihrer Nische längst nicht mehrallein. Langfristig erfolgreich ist nur der, der sich gegen die Konkurrenzdurchsetzt. Markus Hellwich ist Vertriebsexperte und hilft seinen Kunden bei derEinführung effizienter Vertriebsstrategien, die für eine kontinuierlicheNeukundengewinnung sorgen. Der Lebensweg des Agenturinhabers folgt nicht demüblichen Schema. Er geht allerdings offen mit seiner Vergangenheit um. Wie erdorthin kam, wo er heute steht, hat er im Folgenden verraten.Soloselbstständige verdienen ihr Geld mit der Dienstleistung, die sie anbieten.Wenn es um professionelle Vertriebsprozesse geht, sind sie dagegen selten aufdem neuesten Stand. Das führt zu Problemen, weil der Konkurrenzdruck inzwischenstark zugenommen hat. "Wer keine Kontinuität in die Prozesse bringt, wirdletztlich das Nachsehen haben", sagt Agenturinhaber Markus Hellwich. "Ichspreche von klar strukturierten Vertriebsstrategien, von einer weitgehendenAutomatisierung der Kundengewinnung und von einer Botschaft, die Interessentenzu Käufern macht. Die Zahl möglicher Kunden ist begrenzt und es gibt viele, diesie gewinnen möchten." Markus Hellwich ist bereits seit 2016 für Coaches undBerater im Einsatz. Mit dem Team seiner Agentur stellt er die Geschäftsprozesseseiner Kunden auf eine neue Grundlage. Bei ihm dreht sich alles um dieSystematisierung der inneren Abläufe, smarte Workflows und Werbekampagnen, diefür Klarheit sorgen. Der Agenturinhaber gilt heute als Experte fürVertriebsstrategien. Sein Weg dorthin war allerdings von mitunter großenHerausforderungen geprägt.Ein Lebensweg, der ihm die Augen öffneteDass er heute als erfolgreicher Agenturchef tätig ist, hätte Markus Hellwichnoch vor einigen Jahren selbst nicht für möglich gehalten. Sein Weg bis hin zuseinem heutigen Erfolg gestaltete sich denkbar schwierig. Er wuchs in einerKleinstadt mit etwa 18.000 Einwohnern auf und geriet bereits als Jugendlicher ineinen kriminellen Freundeskreis. "Wir nahmen das Gesetz ehrlicherweise nichtsehr genau", berichtet der heutige Experte. "Doch für unsere Taten wurden wirberechtigterweise zur Rechenschaft gezogen." So wurde Markus Hellwich im Altervon nur 17 Jahren vom Amtsgericht zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. "Ich habemir geschworen, dort nie wieder hineinzugehen", so der Agenturchef weiter.Doch als er sich abermals in einer schwierigen Lebenssituation befand, in der erauf seine ehemaligen Freunde traf, wandte sich sein Leben gegen ihn und er