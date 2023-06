Verunsicherung der Verbraucher schwächt die Konjunktur im Maler- und Lackiererhandwerk Wärmepumpen-Diskussion führt zu Investitionszurückhaltung

Frankfurt (ots) - Die jährliche Konjunkturbefragung des Bundesverbands Farbe

Gestaltung Bautenschutz zeigt die Verunsicherung, die aktuell unter Verbrauchern

angesichts der Novellierung des Gebäudeenergiegesetzes herrscht. So fallen die

Erwartungen der im Frühjahr 2023 befragten Maler- und Lackierbetriebe an Umsatz-

und Ertragsentwicklung deutlich weniger positiv als in den Vorjahren aus. Grund

dafür ist ein spürbarer Auftragsrückgang bei Privatkunden.



Während in den letzten zwei Jahren die Auftragsbücher der Branche gut gefüllt

waren, verzeichnen insbesondere Kleinstbetriebe mit bis zu vier Beschäftigten

einen 25-prozentigen Rückgang in ihrem Auftragsvorlauf. Während Großbetriebe

einen stärkeren Umsatzanteil mit Neubauprojekten generieren, sind kleine Maler-

und Lackierbetriebe mit über 86 Prozent in Gebäudesanierungen tätig.