Nordrhein-Westfalen günstigstes Bundesland bei Benzin / Regionale Preisunterschiede beim Tanken werden kleiner / Thüringen und Berlin teuerste Bundesländer (FOTO)

München (ots) - Die regionalen Preisunterschiede zwischen den Kraftstoffpreisen

innerhalb Deutschlands haben sich erneut verringert. Wie die aktuelle ADAC

Auswertung der Kraftstoffpreise in den 16 deutschen Bundesländern zeigt, kostet

ein Liter Super E10 im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen mit

durchschnittlich 1,753 Euro bundesweit am wenigsten. Am teuersten ist Super E10

derzeit in Thüringen mit 1,799 Euro.



Den günstigsten Diesel-Kraftstoff gibt es aktuell in Rheinland-Pfalz. Dort

müssen die Autofahrer im Schnitt 1,579 Euro bezahlen. In Berlin, dem momentan

teuersten Bundesland, kostet ein Liter Diesel 1,619 Euro.