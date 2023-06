HLTH kommt Herausragende Veranstaltung für Gesundheitsinnovationen (Preeminent Health Innovation) aus den USA startet in Europa und kündigt erste Unterstützer an

London (ots/PRNewswire) - HLTH Inc. (https://www.hlth.com/) gab heute die ersten

bestätigten Redner, Sponsoren und Partner bekannt, ein ganzes Jahr vor der

ersten HLTH Europe (https://europe.hlth.com/) , die vom 17. bis 20. Juni 2024 im

RAI-Konferenzzentrum (https://www.rai.nl/en) Amsterdam (https://www.rai.nl/en)

stattfindet. Organisationen aus ganz Europa und den USA unterstützen die neueste

Veranstaltung der HLTH.



Die HLTH (ausgesprochen "Health") hat sich schnell als die maßgebliche

Veranstaltung für das Gesundheitswesen in den USA etabliert. Die von dem

erfolgreichen Serienunternehmer und Investor Jonathan Weiner gegründete HLTH ist

die dritte von ihm gegründete Veranstaltung, die in großem Maßstab nach Europa

gebracht wird.