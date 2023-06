Fair Play Menarini International Awards gibt die Gewinner der XXVII. Ausgabe im CONI bekannt

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Rom (ots/PRNewswire) - Die Gewinner der XXVII. jährlichen Fair Play MenariniInternational Awards sind nicht länger ein Geheimnis. Heute Morgen fand in derCONI-Ehrenhalle eine Pressekonferenz statt, auf der die Preisverleihung 2023vorgestellt wurde, die vom 3. bis 5. Juli in Florenz und Fiesole stattfindensoll. In Anwesenheit von Giovanni Malagò , dem Präsidenten des NationalenOlympischen Kommitees Italiens (Italian National Olympic Committee, CONI),stellte die Stiftung Fair Play Menarini die Liste der diesjährigen Preisträgervor, die im Rahmen der Veranstaltung, die seit 1997 die Werte Ethik, Loyalitätund Respekt durch das Beispiel italienischer und internationaler Sportlegendenfördert, gefeiert werden.Auch in diesem Jahr wird die Veranstaltung wieder Champions mit unbestrittenemTalent zusammenbringen, die auch die edelsten Prinzipien des Sports verkörpern.Der Fußball wird durch drei Giganten vertreten sein: Javier Zanetti , derhistorische Kapitän von Inter, Marcelo Bielsa , der neue Trainer von Uruguay undder ehemalige Weltmeister und Trainer Antonio Cabrini . Unterwasser-IdolMassimiliano Rosolino und Paralympics-Siegerin Giulia Ghiretti demonstrierenFairplay im Schwimmen. Bei den Wintersportlern werden die Ski- undBiathlon-Stars Deborah Compagnoni bzw. Lisa Vittozzi geehrt, bei denMannschaftssportlern "El General", NBA-Champion Luis Alberto Scola Balvoa unddie ehemalige Trainerin der iranischen Volleyball-Nationalmannschaft der Frauen,Alessandra Campedelli . Im Fechten wird die herausragende Elisa di Franciscageehrt, ebenso wie die Leichtathletin Larissa Iapichino , die bei der letztenGoldenen Gala im Weitsprung triumphierte. Der Fair Play Award fürSportjournalismus schließlich geht in diesem Jahr an den kürzlich nominiertenDirektor von Rai Sport, Jacopo Volpi .Wir freuen uns, Gastgeber für die Verleihung der XXVII. Ausgabe dieser Preise zusein, die immer mehr zum Erbe des italienischen Sports werden", erklärteGiovanni Malagò, Präsident des Nationalen Olympischen Komitees Italiens (CONI) .Ich gratuliere der Stiftung Fair Play Menarini für ihr Engagement, die Traditiondieser Veranstaltung fortzusetzen: Im Laufe der Jahre habe ich gesehen, wie siesich entwickelt hat und wie stolz die Preisträger sind, dank der Bedeutung desPreises selbst. Die Idee, eine Anerkennung für junge Athleten in diePreisverleihung aufzunehmen, ist ein Beweis dafür, wie sehr sich die Preiseweiterentwickelt haben und wie weit sie inzwischen reichen."Eine Delegation von Fair Play Menarini-Botschaftern , die den Preis in früherenAusgaben erhalten haben, wird ebenfalls an den Veranstaltungen im Juli