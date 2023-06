HiPhi gibt europäische Preise für die Modelle HiPhi X und HiPhi Z bekannt und eröffnet bald den ersten HiPhi-Hub am Münchner Flughafen

Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) - HiPhi, die meistverkaufte

Premium-Elektrofahrzeugmarke in China, gibt heute die europäischen Preise für

seine bahnbrechenden X- und Z-Modelle bekannt und macht damit einen weiteren

großen Schritt in seinem globalen Expansionsplan. Der HiPhi X und der HiPhi Z

können ab sofort in Deutschland und Norwegen bestellt werden, und die ersten

Fahrzeuge sind nach der Prüfung durch den TÜV SÜD bereits für den Straßenverkehr

zugelassen. In Kürze können Kunden die beiden Flaggschiffmodelle in Europas

erstem HiPhi-Hub Showroom am Flughafen München erleben. Produktinformationen

sind auf der neuen globalen HiPhi-Website verfügbar ( https://www.hiphi.com/ ).

Weitere europäische Märkte werden im Laufe des Jahres bekannt gegeben.



Der HiPhi X ist ein vollelektrischer Luxus-SUV, der eine Reihe von Welt- und

Branchenpremieren aufweist und modernste Technologie mit Luxus und

fortschrittlichem Design verbindet, darunter berührungslos öffnende automatische

Flügeltüren. Sein Antrieb kombiniert 220-kW-Doppelmotoren an Vorder- und

Hinterachse und ermöglicht eine Beschleunigung von 0-100 km/h in 3,9 Sekunden,

während ein 97-kWh-Batteriepaket eine potenzielle Reichweite von 460 km unter

WLTP-Bedingungen (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) bietet.