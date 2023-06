CGTN Xi Jinping fordert Maßnahmen zur Stabilisierung und Verbesserung der Beziehungen zwischen China und den USA

Peking (ots/PRNewswire) - Der chinesische Präsident Xi Jinping traf sich am

Montag, dem zweiten und letzten Tag des Besuchs des US-Spitzendiplomaten in

China, mit US-Außenminister Antony Blinken in der Großen Halle des Volkes in

Peking.



Während des Treffens drängte Xi auf Maßnahmen zur Stabilisierung und

Verbesserung der Beziehungen zwischen China und den USA und betonte, dass die

Zukunft und das Schicksal der Menschheit davon abhängt, ob die beiden Länder den

richtigen Weg finden können, um miteinander auszukommen.