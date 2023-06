Für Cloud-Gaming und Video-Hosting bietet Supermicro MicroCloud an, ein hochdichtes 3U-8-Knoten-System mit AMD Ryzen Zen 4 Prozessoren der Serie 7000

San Jose City, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Das einzigartige neue

Multi-Knoten-System bietet kostenoptimierte, skalierbare Leistung für

E-Commerce, Softwareentwicklung, Cloud-Gaming, Content-Erstellung und private

Server-Instanzen



Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für Cloud,

AI/ML, Storage und 5G/Edge, stellt einen neuen Server vor, der IT- und

Rechenzentrumsbetreibern eine hochleistungsfähige und skalierbare Lösung bietet,

die die Anforderungen für E-Commerce, Cloud-Gaming, Code-Entwicklung,

Content-Erstellung und Virtual Private Server erfüllt. Die neuen Systeme sind

mit AMD Ryzen(TM) Prozessoren der Serie 7000 ausgestattet, die für den Einsatz

in Servern optimiert sind und auf der neuesten "Zen 4"-Kernarchitektur basieren,

die eine maximale Boost-Geschwindigkeit von bis zu 5,7 GHzi, einschließlich PCIe

5.0-Unterstützung, DDR5-5200 MHz und bis zu 16 Kerne (32 Threads) pro CPU

bietet. Die neue Supermicro MicroCloud ist so konzipiert, dass sie die neueste

Systemtechnologie für eine breite Palette von Applikationen nutzt, darunter

Webhosting, Cloud-Gaming und virtuelle Desktop-Applikationen.