Umfrage zur Digitalwirtschaft Über die Hälfte der Deutschen zeigt Kaufbereitschaft für digitale Produkte, Content und Services (FOTO)

New York - Berlin (ots) - Squarespace Online Kompass 2023 // Creator Economy



Umfrage zur Digitalwirtschaft: Über die Hälfte der Deutschen (18+) zeigt

Kaufbereitschaft für digitale Produkte, Content und Services



Immer mehr Menschen wollen mit Hilfe ihrer Social Media-Reichweite oder mit

ihrer Leidenschaft online Geld verdienen. Diese Entwicklung ist unter dem

Stichwort Creator Economy eines der wichtigsten Trendthemen in der

Digitalwirtschaft. Viele Daten und Erhebungen hierzu stammen aus den USA oder

einem internationalen Kontext. Der Website- und E-Commerce-Komplettanbieter

Squarespace (https://de.squarespace.com/) hat daher in einer Umfrage mit YouGov*

das Themenfeld in einer für Deutschland repräsentativen Umfrage aus

unterschiedlichen Blickwinkeln unter die Lupe genommen.