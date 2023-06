Hannover/Bielefeld (ots) - Was sich viele kaufmännische Verantwortliche im

Mittelstand wünschen, rückt mit der Kooperation von der COMRAMO AG und Diamant

Software in greifbare Nähe: die nahtlose Verbindung von Prozessen aus dem

Personal- und Projektmanagement mit der Finanzbuchhaltung.



Wenn zwei mittelständische Unternehmen eine Kooperation eingehen, dann muss

alles stimmen - sei es auf Produktebene, gleichen Grundsätzen und gemeinsamen

Entwicklungszielen für die Zukunft. Diese Dinge haben nun die COMRAMO AG aus

Hannover und die Diamant Software GmbH aus Bielefeld zusammengebracht.





Wie gut die zwei Mittelständler tatsächlich zusammenpassen, bringt Peter Nohr,Vorstand der COMRAMO AG auf den Punkt: "Mit der Diamant Software GmbH haben wireinen Partner gefunden, der mit seiner Innovationsstärke, seiner Marktpräsenzund seinen Unternehmenswerten ausgezeichnet zu uns passt. Wir sind stolz darauf,diese Partnerschaft begründet zu haben, und überzeugt, dass beide Unternehmenihre Stärken für die Zielmärkte nutzen können."Als Berater, Betreuer und Integrator von Human-Ressource Services sowie Cloud-und IT-Lösungen stärkt COMRAMO in erster Linie die passgenaue Erweiterung dereigenen Produkte. "Die innovativen Produkte und Lösungen der Diamant SoftwareGmbH erweitern das Portfolio der COMRAMO AG und ermöglichen es uns, nochintensiver unsere Kunden im Finanzbereich zu entwickeln, damit diese ihreWettbewerbsfähigkeit stärken können" , erklärt Toralf Lips, Prokurist / DirectorSales & Marketing der COMRAMO AG. Was macht die Ergänzung der eigenen Produkteum eine intelligente Software für Rechnungswesen und Controlling - dasKerngeschäft von Diamant Software seit mehr als 40 Jahren - so wertvoll für dieAnwender*innen und Kund*innen? Eine nahtlose Integration von HR- und Finanzdatenermöglicht eine effiziente Kommunikation und Abstimmung zwischen den Bereichen,was den manuellen Zeitaufwand bei der Übertragung von Daten reduziert. Prozesseim kaufmännischen Bereich werden vereinfacht, während die Fehleranfälligkeitverringert wird. Ein Win-Win-Szenario für die Verwaltung mittelständischerUnternehmen aller Branchen.Als Spezialist für Rechnungswesen und Controlling bringt Diamant Software nebeneiner hohen Marktpräsenz mit entsprechender Branchenexpertise vor allemumfassendes Technologie-Knowhow in die Partnerschaft ein. Bereits vor gut 18Jahren lief das erste Diamant Rechnungswesen in der Cloud - lange bevor dieTechnologie marktüblich wurde. Als Best-of-Breed-Anbieter betreut derBielefelder Mittelständler aktuell mehr als 3.000 Kunden aus unterschiedlichstenBereichen.Fabian Scarabis, Leiter Geschäftsbereich Gesundheits- und Sozialwesen bei