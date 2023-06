5G-Markt wächst in Westeuropa stärker als erwartet (FOTO)

Düsseldorf (ots) -



- Anteil der 5G-Mobilfunkverträge in Westeuropa stieg laut Ericsson Mobility

Report bis Ende 2022 auf 13 Prozent.

- Damit wächst der Markt stärker als erwartet - die Prognose für den 5G-Anteil

lag im letzten Ericsson Mobility Report Ende 2022 noch bei 11 Prozent.

- 5G-Mobilfunkverträge nehmen in allen Regionen zu und werden voraussichtlich

bis Ende 2023 weltweit 1,5 Milliarden erreichen.



Ericsson (NASDAQ: ERIC) veröffentlicht heute die neue Ausgabe des Ericsson

Mobility Reports - eine Studie rund um die Entwicklung des weltweiten

Mobilfunkmarktes. Die Expertinnen und Experten prognostizieren, dass der Markt

für 5G weiterwachsen wird, trotz geopolitischer Herausforderungen und

makroökonomischer Abschwächung in einigen Märkten.





5G-Verträge: Nordamerika führt, 5G-Anteil in Westeuropa steigt auf 13 ProzentDie Zahl der 5G-Mobilfunkverträge nimmt in allen Regionen weltweit zu und wirdbis Ende 2023 voraussichtlich 1,5 Milliarden erreichen. Führend beim lokalen5G-Marktanteil sind aktuell Nordamerika (41 Prozent aller dortigenMobilfunk-Verträge sind 5G-Verträge), Nordostasien (30 Prozent) und die Regiondes Golfkooperationsrates (18 Prozent) vor Westeuropa (13 Prozent). Bis Ende2022 wuchs die Anzahl der 5G-Verträge in Westeuropa auf 69 Millionen. Der letzteReport von November 2022 ging für Westeuropa nur von einem Anteil von 11 Prozentoder 63 Millionen 5G-Verträgen aus.Mit Blick auf die weltweit führenden Regionen in Sachen 5G sagen die Expertinnenund Experten einen Wechsel an den Spitzenpositionen voraus. Bis 2028prognostizieren die Autoren und Autorinnen ein Aufholen von Westeuropa (88Prozent aller Verträge) direkt hinter Nordamerika (91 Prozent). Die Region desGolfkooperationsrates (86 Prozent) und Nordostasien (71 Prozent) drohenzurückzufallen.Es wird erwartet, dass 5G in Westeuropa weiter stark wachsen wird. Ende 2023sollen 143 Millionen Verträge abgeschlossen sein und bis Ende 2028 soll dieMarktdurchdringung bei 88 Prozent liegen. Im Gegenzug rechnen sie damit, dassdie 3G-Netze abgekündigt werden, um die Wiederverwendung von Funkfrequenzen für4G und 5G zu ermöglichen.Indien wächst 2022 am schnellstenGlobal betrachtet sticht Indien hervor: Die Anzahl der 5G-Verträge in Indienerreichte bis Ende 2022 etwa 10 Millionen. Bis Ende 2028 werden sieschätzungsweise 57 Prozent der Mobilfunkabonnements im Land ausmachen, was dasLand zur am schnellsten wachsenden 5G-Region weltweit macht. 5G-Dienste wurdenerst im August 2022 in Indien eingeführt und die Initiative "Digital India" ist