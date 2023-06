Tucan.ai baut smartes Wissensarchiv für Unternehmen (FOTO)

Berlin (ots) - Kopf oder Datenbank: Es kommt auf den Speicherort von Wissen an



- Tucan.ai veröffentlicht Wissensarchiv, das Gesprächsinhalte und schriftliche

Informationen innerhalb eines Unternehmens verfügbar und durchsuchbar macht

- Verbale Kommunikation kann als Ressource genutzt und in Wettbewerbsvorteile

gewandelt werden

- Die Plattform ist Teil des Enterprise-Produktes



Unternehmen haben Wettbewerbsvorteile, wenn Sie über exklusives Wissen verfügen.

Es ist nicht nur in Textdateien verankert, sondern vor allem in den Köpfen der

Mitarbeiter:innen - und wird in Meetings ausgesprochen und mit Kolleg:innen

geteilt. Tucan.ai (https://www.tucan.ai/) bietet Unternehmen nun eine Plattform,

die verbal kommuniziertes Wissen verfügbar und durchsuchbar macht. So kann es

als Grundlage für strategische Entscheidungen dienen und Wettbewerbsvorteile

generieren. Gleichzeitig bietet das Berliner KI-Unternehmen die Integration mit

anderen Datenbanken an.