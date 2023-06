Ankündigung von BioFi Interactive – BioFi und HVACRedu.net stellen bahnbrechendes HVACR-Ausbildungserlebnis vor

WELDON SPRING, MO / ACCESSWIRE / 20. Juni 2023 / Finnovant Inc, Muttergesellschaft von BioFi Interactive, und HVACRedu.net schließen sich zusammen, um das Angebot für virtuelle Schulung und Zertifizierung in der Branche für Heizung, Lüftung, Klimatisierung und Kühlung (Heating, Ventilation, Air Conditioning and Refrigeration/HVACR) zu revolutionieren.

Finnovant Inc, ein führendes Fintech-Unternehmen, das sich auf biometrische Authentifizierungslösungen und hyperdetaillierte und lebensechte virtuelle 3D-Räume spezialisiert hat, ist eine Partnerschaft mit HVACRedu.net, dem führenden Online-HVACR-Schulungs- und Zertifizierungsprogramm in Nordamerika, eingegangen.

Die Einführung der virtuellen, lebensnahen Schulung bei HVACRedu.net mit dem Namen ‚BioFi Interactive‘ wird HVACR-Technikern erhebliche Vorteile bringen, indem sie eine immersive Ausbildung bietet, die mit Fortschritten in Innovation und Technologie effektiver und ansprechender ist. Die angehenden Techniker werden die Möglichkeit haben, realistische Diagnosen und Reparaturen mit ihrem Computer in einer 3D-Umgebung durchzuführen, bevor sie in der Praxis eingesetzt werden, was ihnen eine realistische Lernerfahrung und reales Wissen auf Maschinenebene bietet.

„Als führendes Online-HVACR-Schulungsprogramm in Nordamerika freuen wir uns sehr, mit Finnovant zusammenzuarbeiten, um fortschrittliche immersive Ausbildung in einer 3D-Umgebung anzubieten“, so Chris Compton, Gründer und CEO von HVACRedu.net. „Diese fesselnde und innovative Schulung wird es für die Teilnehmer viel einfacher machen, die Diagnose und Reparatur von HVACR-Systemen bequem von zu Hause aus zu erlernen. Die Arbeit vor Ort wird produktiver und kosteneffizienter sein, da der Auszubildende die Diagnose und Reparatur zuvor in einer immersiven virtuellen Umgebung gemeistert hat.“

Einer der Hauptvorteile der lebensnahen Ausbildung besteht darin, dass der nächste Jahrgang von HVACR-Technikern vom ersten Tag ihrer Einstellung an hochqualifiziert und effektiv ausgebildet ist. Zusätzlich zu einer effektiveren und ansprechenderen Ausbildung werden die Auszubildenden dazu ermutigt, am BioFi-Ökosystem teilzunehmen, das Zugang zu dezentralisierten Finanzdienstleistungen durch eine digitale Geldbörse namens Krptic und die Verwaltung ihrer sensibelsten persönlichen Daten auf der Blockchain mit dem UniSafeBox-Passwortmanager bietet. Die heutige Generation von HVACR-Technikern ist mit mobilen Geräten, PCs und dem Internet aufgewachsen und hat großes Interesse an dieser neuen Schulungsmethode bekundet, was das Potenzial der Technologie für eine Umgestaltung der HVACR-Branche verdeutlicht.