Alpha Lithium legt technischen Bericht für das aussichtsreiche Projekt Hombre Muerto in Argentinien vor

VANCOUVER, British Columbia, 20. Juni 2023 – Alpha Lithium Corporation (NEO: ALLI) (OTC: APHLF) (WKN: A3CUW1) ("Alpha" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/alpha-lithium-c ... ) gibt bekannt, dass es einen unabhängigen technischen Bericht (der "Bericht") eingereicht hat, der in Übereinstimmung mit National Instrument 43-101 in Bezug auf die Grundstücke des Unternehmens im Salar del Hombre Muerto in Argentinien erstellt wurde. Hombre Muerto grenzt an den Salar Tolillar von Alpha Lithium, der weniger als 15 Kilometer nordwestlich liegt. Der Bericht wurde von Dr. Mark King von Groundwater Insight Inc. erstellt, einem Experten für Lithium-Sole-Salare und insbesondere für den Salar del Hombre Muerto.

Der Bericht folgt auf die kurz vor dem Abschluss stehende detaillierte Vertical Electrical Sounding (VES"-Untersuchung) des Unternehmens auf den Grundstücken, bei der mehrere extrem leitfähige Sediment- und Halitfazies identifiziert wurden, die mit salzgesättigten Horizonten in Tiefen von bis zu 500 Metern kompatibel sind. Alphas umfangreiche Erfahrung in Hombre Muerto in Verbindung mit den VES-Ergebnissen und der Explorationsgeschichte der benachbarten Grundstücke machen das Projekt Hombre Muerto äußerst vielversprechend.

Das Unternehmen besitzt derzeit etwas mehr als 5.000 Hektar im Hombre Muerto Salar, einem der bedeutendsten Lithium-Sole-Salare der Welt. Die Grundstücke des Unternehmens grenzen an jene von milliardenschweren Branchenführern wie POSCO (Projekt Sal de Oro) und Allkem Ltd. (Projekt Sal de Vida), die sich beide in einem fortgeschrittenen Entwicklungsstadium befinden, und Livent Corp., das seit über zwei Jahrzehnten hochwertige Lithiumchemikalien aus seinem Fenix-Projekt herstellt.

Der Bericht empfiehlt ein 18-Loch-Explorationsprogramm. Bei allen Drehbohrungen wird das Bohrloch-Magnetresonanzgerät ("BMR") eingesetzt, das auch bei Tolillar mit großem Erfolg verwendet wurde. Ziel des Bohrprogramms ist es, in etwa 12 bis 18 Monaten einen Mineralressourcenbericht zu erstellen, der auf den Ergebnissen basiert.

Brad Nichol, President & CEO von Alpha, kommentierte: "Der Salar del Hombre Muerto ist weltberühmt für seine extrem hohen Lithiumkonzentrationen, die sehr geringen Verunreinigungen und die hohen Durchflussraten der Produktionsbohrungen. Angesichts seiner jahrzehntelangen Produktionsgeschichte und der Milliarden von Dollar, die von führenden Unternehmen der Branche investiert wurden, wird der Salar del Hombre Muerto zu Recht als einer der weltweit besten Standorte für die Lithiumexploration und -erschließung angesehen. Wir können uns glücklich schätzen, dass das Alpha-Team in einer Zeit, in der ein beispielloser industrieller Wettbewerb um Lithiumvorkommen in Argentinien herrscht, Vermögenswerte in diesem äußerst aussichtsreichen Becken zusammengetragen hat."