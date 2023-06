Impartner nimmt an der European Elevation Tour von Partnership Leaders teil

Impartner und Partnership Leaders leiten Fünf-Städte-Tour

SALT LAKE CITY, 20. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Impartner, der am schnellsten wachsende und preisgekrönte Anbieter von Ecosystem- und Partnermanagement-Technologien, gab heute seine Zusammenarbeit mit Partnership Leaders bei der European Elevation Tour bekannt, einer Veranstaltungsreihe für Partnerschaftsexperten in Europa und Großbritannien.

„Wir teilen die Leidenschaft von Partnership Leaders, die Rolle von geschäftsführenden Partnern in allen Unternehmensgrößen und Märkten zu stärken", sagte Dave R Taylor, Marketingleiter bei Impartner. „Mehr als je zuvor in der Geschichte ist heute die Annahme und Perfektionierung des indirekten Go-to-Market-Modells der Schlüssel, um nicht nur zu florieren, sondern auch auf einem herausfordernden globalen Markt zu überleben. Unser gemeinsames Ziel ist es, diesen Ecosystem-Experten eine Reihe von Lösungen und bewährten Prozessen an die Hand zu geben, die es ihnen ermöglichen, zu den Umsatzhelden zu werden, die ihre Unternehmen brauchen."