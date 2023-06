ADVANZ PHARMA schließt sich mit Veeva zusammen, um eine einheitliche Grundlage für den digitalen Handel zu schaffen

BARCELONA, Spanien, 20. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) gab heute bekannt, dass ADVANZ PHARMA im Zuge seiner Expansion in neue Märkte in ganz Europa den kommerziellen Betrieb auf Veeva Commercial Cloud standardisieren wird. Mit einer kompletten Suite von Veeva-Software und -Daten kann ADVANZ eine einheitliche Außendienststrategie über alle Regionen hinweg vorantreiben und die Zusammenarbeit mit medizinischen Fachkräften im Außendienst stärken.

Das schnell wachsende Biopharma-Unternehmen beschleunigt die kommerzielle Abwicklung in ganz Europa mit Veeva Commercial Cloud

„Da wir mit der kürzlichen Übernahme von Intercept unseren Vertrieb und unsere medizinische Präsenz mehr als verdoppelt haben, mussten wir den Außendienst mit einem einzigen System skalieren, um die Transparenz während des gesamten Kundenkontakts zu erhöhen", sagte Andy Eeckhout, Global Head of CRM and Digital Solutions bei ADVANZ. „Mit Veeva Commercial Cloud haben wir eine Grundlage, um beim Eintritt in neue Märkte die Wirkung zu maximieren."

Das britische Biopharma-Unternehmen, das sich auf Produkte in den Bereichen Intensivmedizin, Antiinfektiva, Endokrinologie, Onkologie und andere seltene Krankheiten konzentriert, nutzt die Veeva CRM Suite und Veeva OpenData, um die Abläufe zu konsolidieren und ein vollständiges Bild der Kunden im gesamten Gesundheitswesen zu erhalten. Die neu fusionierten Außendienstteams von ADVANZ können über verschiedene Kanäle und Regionen hinweg effektivere Berührungspunkte mit dem Gesundheitspersonal koordinieren und so relevante Kontakte knüpfen.

„Mit der Veeva Commercial Cloud verfügt ADVANZ nun über eine digitale Grundlage, um sein Wachstum bei der Ausweitung seiner Geschäftstätigkeit in Europa zu unterstützen", so Philipp Luik, Vice President Commercial Strategy bei Veeva Europe. „Indem wir die entscheidenden Menschen früher erreichen und wirkungsvollere Gespräche führen, kann ADVANZ seine Mission zur Verbesserung der Patientenergebnisse voranbringen."

Veeva Commercial Cloud ist eine Produktfamilie aus Software, Daten und Dienstleistungen zur Förderung der kommerziellen Exzellenz in den Liefesciences. Durch die Nutzung der Datenanwendungen Veeva Link Key People und Veeva Link Scientific Awareness aus der Suite profitiert ADVANZ auch von dem tieferen Verständnis der wichtigsten Experten, des wissenschaftlichen Bewusstseins und des Marktklimas für Medikamente und Therapien in seinem gesamten Markenportfolio. Link ist nahtlos in Veeva CRM und Veeva OpenData integriert und bietet ADVANZ ein vernetztes Daten-Ökosystem, das ein präzises Engagement ermöglicht.