Longbio Pharma präsentierte positive Topline-Ergebnisse der Phase 1 für LP-003 auf der ERS2023

SOFIA, Bulgarien, 21. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Longbio Pharma (Suzhou) Co., Ltd. (abgekürzt „Longbio Pharma"), ein Pharmaunternehmen, das Medikamente zur Behandlung von Allergien, Asthma, Augenerkrankungen und anderen Autoimmunerkrankungen entwickelt, gab auf dem 29. Kongress der European Rhinologic Society (ERS2023) die Phase-I-Daten von LP-003 (einer neuen Generation von Anti-IgE-Antikörpern) bekannt.

Ergebnisse: LP-003 hat eine hohe IgE-Bindungsaffinität (hundertfach) ohne Off-Target-Bindung, und eine wirksamere FcεRI- und FcεRII/CD23-Hemmung im Vergleich zu Omalizumab.

In einer randomisierten, doppelblinden klinischen Phase-I-Studie (CTR20221413) wurden 32 gesunde Probanden nach dem Zufallsprinzip in fünf Gruppen unterteilt, um eine einzige intravenöse Dosis von jeweils 0,3 mg/kg, 1 mg/kg, 3 mg/kg, mg/kg, 6 mg/kg und 10 mg/kg zu erhalten. Es wurden das Sicherheitsprofil, die Pharmakokinetik und die Pharmakodynamik (freie IgE-Stufen) evaluiert.

LP-003 zeigte eine nicht lineare PK-Eigenschaft mit T 1/2 von 46,3 Tagen bis 75,6 Tagen, was etwa dem 2- bis 3-fachen von Omalizumab entspricht. Darüber hinaus wurde das freie IgE für mehr als 70 Tage bei der Gruppe mit 1 mg/Kg (außer für eine Ausnahme mit hohem Basis-IgE-Spiegel) bis zur Gruppe mit 10 mg/Kg bis unter die Nachweisgrenze unterdrückt.

LP-003 scheint ein gutes Sicherheitsprofil zu zeigen. Es wurden keine therapiebedingten Nebenwirkungen der Stufe 3 oder höher gemeldet, was eine solide Grundlage für weitere Untersuchungen und Weiterentwicklungen schafft.

„Diese Posterpräsentation bietet die Möglichkeit, unsere ersten menschlichen Daten für LP-003 an die internationale Allergiegemeinschaft weiterzugeben. Und die Phase-I-Daten sind wirklich begeisternd und stellen einen bedeutenden Meilenstein dar", erklärte Dr. Sun, Nai-chau, Mitbegründer von Longbio Pharma, der Erfinder von Omalizumab und außerdem der Mitbegründer von Tanox Inc. „Die positiven Ergebnisse bestärken unseren Glauben an das erstklassige Potenzial von LP-003 und die Möglichkeit, damit die dringenden Bedürfnisse von Patienten, die an allergischen Erkrankungen wie etwa allergischer Rhinitis leiden, bedienen zu können.

Longbio Pharma hat klinische Phase-II-Studien eingeleitet, um auf den vielversprechenden Ergebnissen der Phase I aufzubauen und umfassendere Daten zu sammeln. Das Unternehmen sucht außerdem aktiv nach Kooperationen und Partnerschaften mit Interessenvertretern der Branche, um die Entwicklung und Kommerzialisierung von LP-003 zu beschleunigen und letztendlich eine bahnbrechende Behandlungsoption für Patienten auf der ganzen Welt zu bieten.

Informationen zu LP-003

LP-003, ein neuartiger Anti-IgE-Antikörper, wurde von Dr. Sun, Nai-chau, dem Erfinder von Omalizumab und Mitbegründer von Tanox, erzeugt, humanisiert und entwickelt. Basierend auf mehr als 30 Jahren Erfahrung mit IgE hat Dr. Sun eine neue Generation von Anti-IgE-Antikörpern (LP-003) entwickelt. Die aktuellen Daten zeigen, dass LP-003 möglicherweise eine führende Behandlung werden kann.

Es laufen bereits zwei Phase-II-Studien, zu allergischer Rhinitis und chronischer spontaner Urtikaria. Das Unternehmen rechnet damit, das erste Ergebnis für die Phase-II-Studie zu LP-003 bis Ende des Jahres 2023 zu haben.

Informationen zu Longbio Pharma

LongBio Pharma, ein Biotech-Unternehmen mit Sitz in Shanghai/Changshu, China, konzentriert sich auf Autoimmunerkrankungen und einhergehende Erkrankungen und dient Patienten und der Gesellschaft.

Weitere Informationen sind erhältlich auf: www.longbio.com, oder kontaktieren Sie bitte: bd@longbio.com.

