JB Concept und Catalate arbeiten zusammen, um E-Commerce- und Preisgestaltungslösungen für europäische Touristenorte zu transformieren

PALO ALTO, Kalifornien, 20. Juni 2023 /PRNewswire/ -- JB Concept, ein führender Anbieter von Vertriebslösungen für Tourismus und Skigebiete in Frankreich, hat einen Vertrag mit Catalate geschlossen, um die dynamische Preisgestaltung in seine E-Commerce-Plattform zu integrieren.

Avoriaz, ein geschätzter Catalate-Partner, wird der erste sein, der die E-Commerce-Leistungsfähigkeit von JB Concept in Kombination mit der hochmodernen dynamischen Preisgestaltung von Catalate nutzen wird. Der proprietäre Algorithmus von Catalate verwendet einen umfangreichen globalen Preisgestaltungsdatensatz, der es Skigebieten und Attraktionen ermöglicht, Tickets zu optimalen Preisen anzubieten. Dieser Ansatz maximiert die Konversionsraten und steigert den Online-Ticketkauf.

Aufbauend auf dem Erfolg und der Wirkung der Catalate-Produkte nahm Avoriaz die Gelegenheit wahr, die komplette Produktpalette von JB Concept zu nutzen. Mit dieser Zusammenarbeit wird Avoriaz nun die branchenbesten Angebote beider Anbieter nutzen und seinen Gästen ein unvergleichliches Erlebnis bieten.

Informationen zu Catalate

Catalate, ein Unternehmen von Canopy Holdings AS (Canopy Holdings, Euronext Growth Oslo: CAN), ist ein globales Preisgestaltungs- und E-Commerce-Unternehmen, das es Skigebieten, Parks und Attraktionen ermöglicht, ihren Online-Umsatz zu steigern. Als einzige eigens konzipierte Ticketing-Plattform für die Branche hat Catalate erfolgreiche Strategien für Hunderte von Partnern in der Größenordnung von 1 Milliarde USD an Online-Umsätzen entwickelt.

Informationen zu JB Concept

JB Concept ist spezialisiert auf Tourismus und Skigebiete und bietet eine Reihe von Vertriebslösungen an, darunter E-Commerce, Kioske, Systeme, Customer Relationship Management (CRM) und Point-of-Sale (POS)-Terminals. JB Concept hat kürzlich XSALTO übernommen. Durch die Fusion dieser französischen KMUs entsteht ein Anbieter mit Abdeckung umfangreicher Funktionen und einem breiten Angebot an Produkten und Dienstleistungen.

Informationen zu Avoriaz

Avoriaz befindet sich in der Region Portes du Soleil in Frankreich und ist ein weltweit anerkannter autofreier Touristenort, der für sein Engagement für ökologische Nachhaltigkeit bekannt ist. Auf einer Höhe von 1.800 Metern bietet Avoriaz Skipisten für alle Skifahrer vom Einsteiger bis zum absolute Könner im Winter sowie eine beeindruckende Auswahl an Sommeraktivitäten, um Besuchern das ganze Jahr über ein unvergessliches Erlebnis zu bieten.

Medienkontakt: Katie Bottrell, katie@catalate.com

