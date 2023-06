Die diesjährigen Ergebnisse verdeutlichen auch die sich verändernden geopolitischen Loyalitäten in der arabischen Welt. Die Jugend der Region sieht die Türkei und China als stärkere Verbündete ihres Landes an als traditionelle Mächte wie die Vereinigten Staaten und Russland.

Dies sind einige der wichtigsten Erkenntnisse aus der wegweisenden 15. jährlichen ASDA'A BCW Arab Youth Survey, die heute von ASDA'A BCW, dem führenden Kommunikationsberatungsunternehmen im Nahen Osten und Nordafrika, vorgestellt wurde. Die Umfrage ist die größte Studie ihrer Art über die größte Bevölkerungsgruppe der MENA-Länder – mit über 200 Millionen Jugendlichen. Die diesjährigen Ergebnisse zeigen, dass junge arabische Männer und Frauen „eine neue Realität leben", das übergreifende Thema der Umfrage 2023.

ASDA'A BCW beauftragte SixthFactor Consulting, ein führendes Forschungsunternehmen, mit der Durchführung von persönlichen Interviews mit 3.600 arabischen Bürgern im Alter von 18 bis 24 Jahren in ihren Heimatländern vom 27. März bis 12. April 2023. Bei der größten Stichprobe in der Geschichte der Umfrage wurden Männer und Frauen zu gleichen Teilen in 53 Städten in insgesamt 18 arabischen Staaten, darunter zum ersten Mal auch im Südsudan, befragt.

Der 75-jährige palästinensisch-israelische Konflikt wird nicht so bald gelöst werden

Die arabische Jugend ist pessimistisch, was die Aussichten auf Frieden in den palästinensischen Gebieten angeht. Die meisten Befragten sind der Meinung, dass der seit 75 Jahren andauernde Konflikt zwischen Palästinensern und Israelis nicht innerhalb der nächsten fünf Jahre gelöst werden wird.

Darüber hinaus sind fast vier von zehn jungen Arabern (39 %) der Meinung, dass der Konflikt angesichts der zunehmenden nationalen Prioritäten von der arabischen Welt nicht ausreichend beachtet wird. In der Levante, zu der auch die Palästinensischen Autonomiegebiete gehören, sind es sogar mehr als die Hälfte (51 %).