Sirius Medical zur Teilnahme am Erlebnis One-Stop Clinic for Breast von GE HealthCare im Rahmen des anstehenden Symposium Mammographicum eingeladen

EINDHOVEN, Niederlande, 20. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Sirius Medical, ein führendes Unternehmen im Bereich wertbasierte Gesundheitsleistungen und chirurgische Marker-Navigation, wurde eingeladen, auf dem anstehenden Symposium Mammographicum vom 21. bis 23. Juni in Glasgow (Vereinigtes Königreich) am Erlebnis One-Stop Clinic for Breast von GE HealthCare teilzunehmen.

Die One-Stop Clinic ist ein bahnbrechendes Konzept, das einen Paradigmenwechsel in Richtung einer wertorientierten Behandlung darstellt und den vollständigen Behandlungsweg für Patienten mit Brustkrebs neu definiert. Für Frauen mit vermuteten Brustanomalien wird dadurch die Wartezeit und der Stress minimiert. Durch die Verkürzung der Zeit zwischen Untersuchung, Ergebnisfeststellung und Behandlungsplanung trägt dieses innovative Klinikkonzept dazu bei, Ängste zu lindern, und sorgt für ein reibungsloseres und effizienteres Erlebnis für die Patienten.