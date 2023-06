Kigen und TMC arbeiten zusammen, um die eSIM-Innovation in CPE-Lösungen (Customer Premise Equipment) zu fördern

LONDON und SHANGHAI, 20. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Kigen, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich eSIM (eUICC)-Technologie, und Tongxin Microelectronics Co., Ltd. (TMC), ein branchenführender Anbieter von Halbleiter-Lösungen, stellten heute eine GSMA-zertifizierte eSIM-Verbraucherlösung für kostengünstige CPE-Lösungen (Customer Premise Equipment) vor. CPE-Geräte überbrücken die „letzte Meile" bei der Bereitstellung von 5G-Netzwerken für Unternehmen oder Haushalte, die keine Konnektivität oder agile Netzwerke haben. Diese Lösung ermöglicht OEMs, die Nachfrage nach größerer Vielfalt in 4G/5G-CPE-Geräten für die nächste Milliarde Verbindungen zu unterstützen.

Die Nachfrage des Betreibers nach 5G Fixed Wireless Access (FWA) machen eine Vielzahl von CPE-Formfaktoren erforderlich. Dazu gehören im Innenraum, auf dem Dach und an der Wand montierte sowie tragbare und batteriebetriebene CPE-Geräte. 5G FWA ist in bevölkerungsreichen Ländern wie Indien, Mexiko, Nigeria, den Philippinen und Südafrika angekommen. „Es wird erwartet, dass der kumulierte Umsatz von Global 5G FWA CPE zwischen 2020 und 2030 mehr als 100 Milliarden US-Dollar erreichen wird", sagte Neil Shah, VP of Research bei Counter Point Technology and Research. „Die Senkung der Gesamtkosten von 5G FWA CPE ist wesentlich für die 5G-Breitbandeinführung, Skalierung und Rentabilität für alle Stakeholder in diesem preissensiblen Segment."

Die gemeinsame Lösung basiert auf dem eSIM-Verbraucher-OS von Kigen, dem kompaktesten eSIM-OS der Welt, auf dem eSIM-Chipsatz der TMC-Baureihe THD89, erhältlich als kleineres WLCSP-Gehäuse und der Kigen Remote SIM-Bereitstellungsplattform für IoT-Geräte. Dies vereint das hocheffiziente eSIM-Angebot von Kigen mit dem umfassenden Know-how von TMC bezüglich Sicherheits-ICs für:

CPE-Verwaltung: Bessere Erfahrung für IT- oder Administratoren mit digitalen Profil-Downloads zum Aktivieren oder Wechseln von Profilen.

Innovation fördern: OEMs können sich aufgrund eines rationalisierten Flottenmanagements auf Mehrwertdienste konzentrieren.

Diese gemeinsame Lösung umfasst Proben mit Kunden, die sich mit Verkaufsstellen im Einzelhandel (POS), Smart Metering und eSIM-Logistikanwendungen mit CPE-Geräten befassen.