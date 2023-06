WELTSTAR STORMZY WIRD FANS AUF VIRTUELLER BÜHNE GEMEINSAM MIT ROCKSTAR ENERGY DRINK BEGEISTERN

DUBLIN, 21. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Rockstar Energy Drink kündigt heute ein revolutionäres digitales In-App-Konzerterlebnis an, das in Zusammenarbeit mit einem internationalen Line-up von reichweitenstarken Künstlern entstanden ist. Der weltbekannte Künstler Stormzy wird auf der Hauptbühne seine größten Hits aus seinem aktuellen Nummer-1-Album „This is What I Mean" darbieten. In Deutschland, Frankreich und Polen werden lokale Stars die Bühne erobern.

Das außergewöhnliche digitale In-App-Konzerterlebnis wird am 21. Juli um 17.00 Uhr GMT live auf Spotify übertragen, um Zuhörer in aller Welt auf das Wochenende einzustimmen. Jeder Headliner des Rockstar „Press Play"-Konzerts wird die Zuschauer in fünf unterschiedliche digitale Welten entführen, deren Gestaltung den Kern von „Play" perfekt einfängt. Die Welten, die Themen wie Gaming und Nightlife gewidmet sind, strahlen eine lebendige Atmosphäre aus, die dem einzigartigen Unterhaltungskonzept des jeweiligen Künstlers entspricht.

Das innovative Erlebnis ist die perfekte Verkörperung von „Press Play", der neuen Markenplattform von Rockstar, die Fans die nötige Energie und Motivation geben soll, um ihre Leidenschaft für Musik voll auszuleben. Mit einem Klick auf das „Press Play"-Symbol können Zuschauer während des Konzerts in immersive Welten eintauchen und ihre eigenen unvergesslichen Erlebnisse schaffen, um zum Wochenend-Beginn nahtlos von der Arbeit zum Vergnügen überzugehen.

Rockstar will Energie für alle zugänglich machen, die in besonderen Momenten wie diesen in Bestform sein wollen. Dieses Ziel setzt die Marke mit der „Press Play"-Plattform perfekt um, die allen Musikfans ein kostenloses digitales In-App-Konzerterlebnis bietet*. Außerdem veröffentlicht Rockstar auf YouTube eine Aufzeichnung des Stormzy-Auftritts in britischer Gebärdensprache (BSL) mit einer energiegeladenen Interpretation von Chris Fonseca, einem gehörlosen Choreografen und Tänzer. Zudem werden spannende Out-of-Home-Erlebnisse an ausgewählten regionalen Standorten in Großbritannien verfügbar sein.