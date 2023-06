Lockheed Martin, Korea Aerospace Industries und Red 6 kündigen erste Augmented-Reality-Integrationsarbeiten für die T-50 Platform an

Die anfängliche Technologieintegration umfasst einen T-50-Demonstrator und die Red 6 ATARS-Technologie, die elektronisch mit der Lockheed Martin Prepar3D-Simulationssoftware vernetzt ist. Diese frühe technische Lösung verschafft Lockheed Martin und Red 6 zusätzliche Erfahrung bei der Integration von Simulationen, die schließlich in das T-50-Programm und bodengestützte Trainingssysteme integriert werden könnten.

„ATARS behebt die kritischen Trainingsmängel in den heutigen Trainingsplattformen. Bis jetzt gab es noch nie eine Trainingsumgebung, in der man virtuelle Objekte in der realen Außenwelt visuell darstellen kann und die Möglichkeit hat, dieses Training in das Bodentraining zu integrieren", sagt Daniel Robinson, Gründer und CEO von Red 6.

ATARS ist ein Augmented-Reality (AR)-System mit mehreren Knotenpunkten, das eine komplette synthetische Outdoor-Trainingsumgebung für mehrere Benutzer bietet. Red 6-Technologie ermöglicht es Piloten, die kognitiven Belastungen des physischen Fliegens von Flugzeugen zu erleben und gleichzeitig den Wert von Synthetik zu nutzen, indem sie realistische, in Reichweite und Verhältnis skalierbare, sichere, simulierte Trainingsumgebungen betreten können, während sie sich in den dynamischsten Außenbereichen in der Luft befinden.

„Unsere Vision ist es, unseren Kunden dabei zu helfen, neue Technologien zu nutzen, um alle Ressourcen für gemeinsame Missionen nahtlos und sicher zu verbinden und ein schnelles und entschlossenes Handeln zu ermöglichen", so Aimee Burnett, Vice President, Business Development für die Integrated Fighter Group bei Lockheed Martin. „Lockheed Martin hat bedeutende Fortschritte in der digitalen Technik gemacht und strategische Partnerschaften aufgebaut, die es uns ermöglichen, die Entwicklung unserer Plattformen zu beschleunigen.