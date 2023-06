MÜNCHEN, 20. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Beny nimmt eine führende Position in der bahnbrechenden Energiereform von Deutschland ein und treibt Innovationen und technologischen Fortschritt voran. Beny präsentiert sich auf dem prominenten Messestand B4.250 auf der Intersolar Europe und übernimmt eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung des deutschen Solarmarktes. Ausgestattet mit modernster Technologie und bahnbrechenden Funktionen sind ihre Produkte bereit, eine branchenweite Revolution voranzubringen und maßgeblich zum Streben nach den nachhaltigen Energiezielen der Nation beizutragen.

Der deutsche Solarmarkt floriert mit 3 Millionen in Betrieb befindlichen Photovoltaikanlagen. In diesem Jahr haben 350.000 neue Anlagen die Solarkapazität auf über 70 GW gesteigert. Die Investitionen von Hausbesitzern in Solarenergie haben sich mit einem Anstieg von mehr als 100 % bei neuen Installationen im ersten Quartal 2023 sprunghaft erhöht. Deutschland beabsichtigt, sein Ziel in Höhe von 9 GW in diesem Jahr zu übertreffen und bis zum Jahr 2030 eine Photovoltaik-Kapazität von 215 GW zu erreichen. Ein nachhaltiges jährliches Wachstum von 30 % bei Solaranlagen ist entscheidend. Zurzeit entfällt ein Drittel der Photovoltaik-Kapazität von Deutschland auf Gebäude und Freiflächen, während Dächer und Freiflächen die Hälfte der angestrebten 215 GW ausmachen werden.