„Wir sind überwältigt von der frühzeitigen Unterstützung für HLTH Europe. „Die Tatsache, dass es noch mehr als ein Jahr hin ist und Sponsoren wie Aptar, AlbionVC, ANDHealth, AWS, Headspace, Infermedica, Phillips, Propeller Health, ResMed und Withings bereits an Bord sind, ist erstaunlich." sagte Katy Fryatt, Managing Director, HLTH Europe. „Diese frühzeitigen Sponsoren sind ‚die ersten auf der Tanzfläche', und wir sind dankbar für ihre Unterstützung beim Aufbau von HLTH in Europa."

Das Programm von HLTH Europe wird die Personen und Organisationen vorstellen, die als Impulsgeber fungieren und den Wandel im gesamten europäischen Gesundheitssystem inspirieren. „Die HLTH Europe wird sich darauf konzentrieren, heikle Themen anzusprechen und die vielen Möglichkeiten zu erforschen, die sich heute im europäischen Gesundheitswesen bieten", sagte Lina Behrens, Head of Content, HLTH Europe.

Weiner, der auch Mitbegründer der für die Branche wegweisenden Veranstaltungen Money20/20 und Shoptalk ist, sagte: „Die letzten Jahre haben gezeigt, dass die Zusammenarbeit im Gesundheitswesen entscheidend ist. Von Dienstleistern und Kostenträgern über Patientengruppen und Life Sciences bis hin zu politischen Entscheidungsträgern, Startup-Gründern und Investoren muss sich das Gesundheitswesen heute mehr denn je auf die Lösung der unmittelbaren Herausforderungen konzentrieren, denen sich die Systeme stellen müssen. Die Veranstaltungen der HLTH bringen die wichtigsten Akteure in großem Maßstab zusammen, um die vor uns liegenden transformativen Chancen zu nutzen und letztendlich bessere Gesundheitsergebnisse zu erzielen."

Die HLTH (ausgesprochen „Health") hat sich schnell als die maßgebliche Veranstaltung für das Gesundheitswesen in den USA etabliert. Die von dem erfolgreichen Serienunternehmer und Investor Jonathan Weiner gegründete HLTH ist die dritte von ihm gegründete Veranstaltung, die in großem Maßstab nach Europa gebracht wird.

LONDON, 20. Juni 2023 /PRNewswire/ -- HLTH Inc. gab heute die ersten bestätigten Redner, Sponsoren und Partner bekannt, ein ganzes Jahr vor der ersten HLTH Europe, die vom 17. bis 20. Juni 2024 im RAI-Konferenzzentrum Amsterdam stattfindet. Organisationen aus ganz Europa und den USA unterstützen die neueste Veranstaltung der HLTH.

HLTH kommt Herausragende Veranstaltung für Gesundheitsinnovationen (Preeminent Health Innovation) aus den USA startet in Europa und kündigt erste Unterstützer an

