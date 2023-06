MDT stellt auf der Sensors Converge platinenmontierte Stromsensoren TMR7303 mit hoher Bandbreite vor

TMR-Technologie bietet 10-MHz-Breitband-Lösungen zur Strommessung für Hochgeschwindigkeits-Leistungselektronik

SAN JOSE, Kalifornien und ZHANGJIAGANG, China, 21. Juni 2023 /PRNewswire/ -- MultiDimension Technology Co., Ltd. (MDT), ein führender Hersteller von Magnetsensoren mit Spezialisierung auf der TMR-Technologie (magnetischer Tunnelwiderstand), hat die platinenmontierten Stromsensoren TMR7303 auf der Sensors Converge 2023 vorgestellt. Die Serie TMR7303-D/P1 wurde entwickelt, um die wachsende Marktnachfrage nach Hochfrequenz-Stromerkennung in Siliziumkarbid (SiC)/Galliumnitrid (GaN)-Leistungselektronik-Bauteilen in Anwendungssystemen wie Photovoltaik-Wechselrichtern, Schaltnetzteilen, DC-Motorantrieben und Antrieben mit variabler Frequenz zu erfüllen. Die Serie TMR7303-D/P1 deckt Nennstrombereiche von 10 A bis 120 A bei einem Hochfrequenzbereich von mehr als 500 kHz ab. Die Serie TMR7303-D/P2 verfügt über eine erweiterte Bandbreite von 10 MHz und hebt damit die Leistungsfähigkeit der TMR-Technologie von MDT auf die nächste Stufe.