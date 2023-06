Das FII Institute wird im Dezember 2023 den FII PRIORITY Asia Summit in Hongkong ausrichten

Richard Attias, CEO des FII Institute, sagte: „FII PRIORITY soll uns die Augen für die wichtigsten Anliegen der Menschheit öffnen – ein unschätzbares Instrument in den Händen derer, die etwas verändern können. Dieser Summit konzentriert sich darauf, welche Maßnahmen wir ergreifen können, um diese Probleme anzugehen und wie wir Geschäftsmodelle und Volkswirtschaften umgestalten können, um den Weg für ein wohlhabenderes, erfüllteres Leben zu ebnen. Damit liegt der Summit auf einer Linie mit unserer jährlichen FII-Flagship-Konferenz." Dem fügte er hinzu: „Im Rahmen der Vision des FII Institute, einen dauerhaften, positiven Einfluss auf die Menschheit auszuüben, ist es unsere Priorität, sicherzustellen, dass niemandes Stimme ungehört bleibt. Deshalb sind wir entschlossen, diesen globalen Dialog auf allen Kontinenten zu führen, damit die Verantwortlichen zuhören und im Sinne des Gemeinwohls handeln können."

FII PRIORITY ist als regionale Plattform konzipiert, um die Bedürfnisse, Wünsche und Erwartungen der Menschen zu verstehen und darauf basierend Diskussionen und Debatten zu führen, die zum Handeln und zu bahnbrechenden Lösungen anregen sollen. Basierend auf dem globalen PRIORITY Report des FII Institute, in dem Bürger auf der ganzen Welt befragt wurden, ist es das Ziel, führende Persönlichkeiten und Entscheidungsträger durch Information und Dialog zu befähigen, sich mit den wichtigsten Prioritäten verschiedener Gesellschaftssegmente auseinanderzusetzen.

Der einzigartige, datengestützte Summit, an dem führende Persönlichkeiten, Entscheidungsträger, CEOs, Studierende, Ehrenamtliche, Akademiker, Investoren und andere teilnehmen werden, zielt darauf ab, eine Roadmap zu erarbeiten, mit der die Welt ihre dringendsten Herausforderungen bewältigen kann.

RIAD, Saudi-Arabien, 20. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Das Future Investment Initiative (FII) Institute wird am 7. und 8. Dezember 2023 seinen FII PRIORITY Asia Summit in Hongkong veranstalten. Der Summit wird zahlreiche weltbekannte Referenten, Mitglieder und besondere Gäste zusammenbringen, um die höchsten Prioritäten für jedes Segment der Gesellschaft im heutigen, sich ständig verändernden sozialen, wirtschaftlichen und geopolitischen Klima zu diskutieren.

Das FII Institute wird im Dezember 2023 den FII PRIORITY Asia Summit in Hongkong ausrichten

