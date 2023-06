Studie Prioritäten und Finanzierung beim Wiederaufbau der Ukraine

Wien (ots) - Schwerpunkte: Soziales, Wohnen, Arbeit, Bildung, Gesundheit,

Infrastruktur, Unternehmen; höhere Zuschüsse der Geber, Schuldenschnitt und

Reform des Steuersystems notwendig



Wie gelingt der Wiederaufbau der Ukraine und woher soll das Geld dafür kommen?

Diese Frage wird von der internationalen Gemeinschaft schon seit geraumer Zeit

diskutiert. Bei der großen Ukraine Recovery Conference am 21. und 22. Juni in

London steht sie wieder einmal im Zentrum des Interesses. Das Wiener Institut

für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw) hat sich gemeinsam mit dem

GROWFORD Institut in Kiew (https://www.growford.org.ua/en/) in einer neuen

Studie angesehen, welche Schwerpunkte die ukrainische Regierung beim

Wiederaufbau setzen sollte und wie seine Finanzierung längerfristig

gewährleistet werden kann.