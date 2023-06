Klosterneuburg/Wien (ots) - Personelle Veränderung an der Unternehmensspitze des

österreichischen Kinder- und Jugendfahrradherstellers woom: Mit Wirkung zum 1.

Juni 2023 wird Paul Fattinger CEO. Die Umstellung sei ein weiterer logischer

Entwicklungsschritt bei der Transformation vom Garagen-Start-up zur

erfolgreichen internationalen Marke, heißt es von Seiten des Unternehmens.



Paul Fattinger, der woom schon seit dem Jahr 2022 zusammen mit Mathias Ihlenfeld

als Co-CEO leitete, übernimmt mit Wirkung zum 1. Juni - unterstützt von einem

neu geformten Management-Team - die alleinige Führung des Unternehmens. Nach der

Bestellung von Kasper Rørsted zum Chairman des woom Advisory Board und der

Schaffung einer neuen Innovationsabteilung ist die neue Rolle Fattingers ein

weiterer Schritt, um den Wachstumskurs des Unternehmens erfolgreich

fortzuführen.





"Auch wenn die Ausgangslage heute eine andere ist als zu Hochzeiten desFahrrad-Booms, sehen wir gewaltige Chancen für innovative Unternehmen", sagtwoom CEO Paul Fattinger: "Radfahren und eine aktive, nachhaltige undklimafreundliche Mobilität bleiben Mega-Trends: Diese Chance wollen wir nutzen."Mit effizienten Strukturen, ganz klaren Verantwortlichkeiten und kindgerechtenProdukten will woom Marktanteile ausbauen und "so viele Kinder wie möglich fürdas Radfahren begeistern", so Fattinger.Der bisherige Co-CEO und woom USA-Gründer Mathias Ihlenfeld konzentriert sichkünftig ausschließlich auf den nordamerikanischen Markt und die Leitung desUS-Teams. In den USA steht gerade der Aufbau eines Händlernetzes an: Bisherwaren woom bikes in Nordamerika lediglich im Online-Shop erhältlich."Nordamerika ist für woom nach wie vor einer der größten Wachstumsmärkte", soIhlenfeld: "Wir haben in den vergangenen Jahren eine außerordentlicheEntwicklung gesehen. Ich freue mich sehr darauf, diese erfolgreiche Entwicklungmit meinem Team fortzusetzen."Für Marcus Ihlenfeld, der woom im Jahr 2013 zusammen mit Christian Bezdekagegründet hatte, ist Paul Fattinger die "perfekte Wahl": "Paul hat bewiesen,dass er unsere Marke und unsere Produkte lebt und versteht. Er wird woom auf dasnächste Level bringen."Über Paul FattingerPaul Fattinger hat Betriebswirtschaftslehre und Recht an derWirtschaftsuniversität Wien studiert und einen MBA an der ESADE Business Schoolin Barcelona absolviert. Seine Karriere startete er beim Wirtschaftsprüfungs-und Beratungsunternehmen KPMG. Fattinger verfügt über langjährige Erfahrung inder Finanzmarkt- und Beratungsbranche. Weitere Karrierestationen waren dieUnternehmensberatung Boston Consulting Group sowie Austin BFP, wo er dasManagement Consulting aufgebaut hat. Fattinger war Partner von BDO Austria -eine der größten Prüfungs- und Beratungsorganisation der Welt. Über BDO führtesein Weg 2018 auch zu woom, wo er den ersten Investorenprozess von woom geleitethat. Seit 2021 ist Fattinger Teil der woom Geschäftsführung, zuerst als CFO,später als Co-CEO und nun als CEO der woom GmbH. Paul Fattinger ist Vater vondrei Kindern und passionierter Radfahrer.Paul Fattinger spricht im Rahmen des Cycling Industries Europe Leaders'Breakfast am Donnerstag, den 22. Juni (9 bis 10.30 Uhr) auf der EUROBIKE 2023über die Entwicklung des Fahrradmarktes und wie woom mit den aktuellenHerausforderungen umgeht.woom: BildmaterialDownload-Link (https://www.ots.at/redirect/woom2) , Copyright woom GmbHBitte beachten Sie, dass die Bilder ausschließlich im Zusammenhang mit derBerichterstattung über woom verwendet werden dürfen. Vielen Dank!Über woom- 2013 von Christian Bezdeka und Marcus Ihlenfeld in einer Wiener Garagegegründet- woom hat Kinderräder von Grund auf neu durchdacht und neue Maßstäbe gesetzt.- woom bikes sind superleicht, ergonomisch, vielfach ausgezeichnet und mitzahlreichen Sicherheitsfeatures ausgestattet.- woom ist heute eine globale Marke und in mehr als 30 Ländern weltweit präsent,allen voran in der DACH-Region und den USA.- 2020: woom holt eine Investorengruppe an Bord, Marcus Ihlenfeld und ChristianBezdeka behalten die Zwei-Drittel-Mehrheit.- 2021: woom errichtet eine Produktion für Europa in Europa, und das 500.000stewoom bike läuft vom Produktionsband- 2022: weitere Internationalisierung: Ausbau des Händlernetzwerkes sowie desD2C-Segments, die Jebsen Group steigt als zusätzlichen Investor bei woom ein- 2023: 10 Jahre woom - 10 years of Magic MomentsPressekontakt:Rückfragen & Kontakt:Belinda Ableitinger, PR Manager+43-664/888-22-837mailto:belinda.ableitinger@woom.comhttps://www.woom.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/136027/5539367OTS: woom Kinderfahrräder