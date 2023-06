JPMORGAN stuft Covestro auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Covestro nach Übernahmegerüchten auf "Neutral" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Der Kunststoffkonzern werde von einigen Investoren bereits seit geraumer Zeit als Übernahmekandidat in der Chemiebranche gesehen, und der Bloomberg-Bericht vom Vortag über ein Interesse von Adnoc aus den Vereinigten Arabischen Emiraten erscheine daher plausibel, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Covestro sei eines der wenigen recht fokussierten und kaum komplexen Unternehmen. Zudem habe es eine starke Größe und sei in Schlüsselsegmenten beonders wettbewerbsfähig. Die Bewertung sei außerdem günstig./ck/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 20.06.2023 / 20:19 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.06.2023 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Covestro Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 45,29EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Chetan Udeshi

Analysiertes Unternehmen: Covestro

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 38

Kursziel alt: 38

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m